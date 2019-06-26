هذا المشروع الضخم في السعودية سيصبح عاصمة "الترفيه والرياضة والفنون"

في دقيقة.. ما هي “رؤية 2030” في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة القدية للاستثمار السعودية عن وضعها المخطط العام لمشروعها الأحدث، مشروع القدية، والذي من المقرر أن يصبح "أكبر وجهة ترفيهية ورياضية وفنية" في المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء.

سيتكون الشروع من 5 مناطق رئيسية

المشروع الذي صُمم بالتعاون مع شركة "بيارك إنجلز" الدنماركية، سيتكون من 5 مناطق رئيسية هي منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والغولف والمنطقة السكنية.

وسيقدم المشروع مرافق عدة من شأنها أن توفر فرصاً استثمارية ووظائف متنوعة، فضلاً عن توفيرها أيضاً تجارب مختلفة للزوار بهدف تطوير القطاع السياحي في المملكة، تماشياً مع رؤية 2030 والتي تطمح لتنويع مصادر دخل المملكة والتشجيع على الاستثمار الخاص.

وتتميز القدية بتضاريسها ومنحدراتها الجبلية الشاهقة، ما جعل القائمين على مشروع القدية العمل على تصميم يتماشى مع البيئة المحيطة به، حيث سيُبنى المشروع على شبكة من المناطق والمسارات الخضراء توفر للزوار فرصة استكشاف الطبيعة المحيطة على القدم أو عبر الدراجات الهوائية.

ونقلاً عن الوكالة، قال رئيس المجلس الاستشاري للقدية، بوب وارد، إن المشروع سيشكل "معياراً للتجارب العالمية من حيث التكامل السلس للأنشطة التي ستتوفر للزوار، وكذلك المزج المبتكر ما بين البرامج التي توفرها وجهة متكاملة لا مثيل لها في الترفيه والرياضة والفن".

ويقع مشروع القدية على بعد حوالي 45 كيلومتراً من الرياض، وسيمتد على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً 30% منه سيكون مساحة بناء تطويرية، والمساحة المتبقية ستُخصص للمعالم الطبيعية.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في العام 2022، وستتضمن منتجع فندقي، ومدينة ألعاب ترفيهية، ومنتزه آخر للرياضات المائية.

أما المناطق المتبقية من المشروع، فستحوي حدائق في الهواء الطلق، ومرافق تزلج على الجليد، ومضامير سباق سيارات، وصالات عرض سيارات، ومتاجر تجزئة، ومطاعم.