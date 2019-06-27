السيسي يقرر زيادة المعاشات العسكرية في مصر بنسبة 15%

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات العسكرية اعتباراً من شهر يوليو/تموز المقبل، وفقاً لما نشره التلفزيون المصري الرسمي يوم الأربعاء.

القرار الذي وافق عليه مجلس النواب، أصدره السيسي بقانون يحمل رقم 75 للعام 2019، ويقضي بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 15% ابتداء من الأول من يوليو/تموز للعام 2019، والمقررة بقانون التقاعد، والتأمين، والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 للعام 1975.

ونص القرار على أن الزيادة هذه تعتبر جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه بمراعاة عدة نقاط، نعرضها لكم فيما يلي، كما جاءت في القرار:

1. يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30-6-2019.

2. تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

3. لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الـ12 من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.

4. توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1-7-2019.

