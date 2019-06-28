80% من اقتصاد العالم بمكان واحد.. نبذة سريعة عن قمة الـ20

عين CNN بقمة الـ20.. مركز ترامب بين محمد بن سلمان وأردوغان وتأخر بوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يلتقي زعماء مجموعة العشرين في قمتهم التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، يومي الجمعة والسبت، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن هذه القمة والمجموعة التي تمثلها:

- مجموعة العشرين تعرف اختصارا بـG20 تضم قادة عالميين وزراء خارجية ومسؤولين من البنك الدولي.

- المجموعة تشكل ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في العالم، وتضم أكبر الاقتصادات بالعالم.

- تضم المجموعة 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويعيش ثلثا سكان العالم في دول المجموعة هذه.

- تعتبر فرصة لزعماء العالم للالتقاء وجها لوجه وبحث العديد من الملفات والمسائل الاقتصادية والجيوسياسية وغيرها.

- الدول الأعضاء بـG20: الارجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وروسيا والسعودية وتركيا وبريطانيا وأمريكا بالإضافة على الاتحاد الأوروبي.