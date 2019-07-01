وكالة الطاقة الذرية توثق تجاوز مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني 300 كغ

لندن، بريطانيا (CNN) – أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا عن تجاوز إيران للحد المسموح به في الاتفاق النووي الموقع مع أمريكا والدول الأوروبية، لمخزون اليورانيوم المخصب، وذلك بعد أن أكد مراقبوها على الأرض تجاوز المخزون لـ300 كغ.

وقال المتحدث باسم الوكالة، فريدريك دال، الإثنين: "إن المخزون الإجمالي الإيراني من اليورانيوم المخصب تجاوز الـ300 كغ".

وأضاف دال قائلا: "في إطار الرد على أسئلة وسائل الإعلام، يمكننا أن نؤكد أن المدير العام للوكالة، يوكيا أرنانو، قد أبلغ المجلس أن الوكالة وثقت في الأول من يوليو/تموز أن إجمالي المخزون من اليورانيوم المخصب الإيراني تجاوز الـ300 كغ بارتفاع في نسبة التخصيب وصلت إلى 3.67%".

وكانت قد أرسلت الوكالة مراقبون إلى الأرض في إيران للتأكد من تجاوز طهران للحد المسموح به من تخصيب اليورانيوم، وقد أرسلوا تقريرهم على مقر الوكالة ليوثقوا تجاوز المخزون لـ300 كغ.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز حد الـ300 كغ، مشيرا إلى أنه "قريبا" سيتجاوز حد إنتاج اليورانيوم المخصب المسموح به في الاتفاق النووي وهو 3.67%.