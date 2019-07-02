بثروة تبلغ 191.3 مليار دولار.. هذا ترتيب أثرياء الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يبدو أن العام 2019 لم يكن عاماً سيئاً اقتصادياً لعامة الناس فقط، بل أيضاً لأثرى المليارديرات أيضاً.. إذ وفقاً لمجلة فوربز الاقتصادية، تقلص عدد المليارديرات ومجموع ثروتهم خلال هذا العام.

وتقول فوربز إن "الأزمة الاقتصادية" هذه طالت أثرياء الشرق الأوسط المليارديرات أيضاً، إذ تقلص مجموع ثروتهم بحوالي 5% ليبلغ 191.3 مليار دولار، مقارنة بـ201.4 مليار دولار في العام 2018.

وقد حاز رجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني، كارلوس سليم الحلو، والذي يعمل في مجال الاتصالات، على لقب أغنى رجل في الشرق الأوسط لعام 2019، بثروة بلغت قيمتها 64 مليار دولار، أي أقل أيضاً من العام الماضي، حين بلغت ثروته 67.1 مليار دولار.

وتبع الحلو البرازيلي من أصل سوري جوزيف صفرا، والذي يعمل في مجال الخدمات المصرفية، ليأتي في المركز الثاني على قائمة أثرياء الشرق الأوسط، بثروة بلغت قيمتها 25.2 مليار دولار.

إليكم قائمة أغنى 10 مليارديرين في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربز:

1. كارلوس سليم حلو

الثروة الصافية: 64 مليار دولار

2. يوسف صفرا

الثروة الصافية: 25.2 مليار دولار

3. باتريك دراحي

الثروة الصافية: 7.7 مليار دولار

4. ناصف ساويرس

الثروة الصافية: 6.4 مليار دولار

5. ماجد الفطيم

الثروة الصافية: 5.1 مليار دولار

6. يوسف علي

الثروة الصافية: 4.7 مليار دولار

7. عبدالله بن أحمد الغرير

الثروة الصافية: 4.6 مليار دولار

8. ميكي جاغتياني

الثروة الصافية: 4.1 مليار دولار

9. رافي بيلاي

الثروة الصافية: 3.9 مليار دولار

10. يسعد ربراب

الثروة الصافية: 3.7 مليار دولار