أوبك تمدد قرارها بتخفيض إنتاج النفط 9 أشهر أخرى

فيينا، النمسا (CNN)-- قررت منظمة الدول المصدرة للبترول، أوبك، تمديد اتفاقها لخفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى، حتى مارس آذار المقبل، وذلك بعد استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والأزمة مع إيران بالإضافة إلى الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد 5 ساعات من المشاحنات، في العاصمة النمساوية فيينا، وافق أعضاء أوبك، مساء الاثنين، من حيث المبدأ، على إضفاء الطابع الرسمي على الميثاق مع الأعضاء من خارج أوبك، بما في ذلك روسيا، على الرغم من اعتراضات إيران التي أصرت على أن تصادق الحكومات الوطنية على الاتفاق.