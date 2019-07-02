دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبلت القاهرة يوم أمس، الاثنين، منتزه ثلجي ترفيهي جديد في مصر، "المدينة الثلجية"، والذي هو مشروع استثماري ترفيهي سعودي، تديره شركة الاستثمارات السعودية عبد الله العثيم.

المشروع الترفيهي الذي يعد الخامس للشركة، افتتح كخطوة جديدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية ومصر، حيث بلغت استثماراته أكثر من 30 ألف دولار.

ويقام المشروع على مساحة 60 ألف قدم مربع، يغطيها 750 طناً من الجليد المصنع من المياه النقية، والذي يجعل درجة الحرارة داخل المنتزه تصل إلى حوالي 5 درجات تحت الصفر. ووفقاً للشركة، فإن الحديقة الثلجية تلتزم بتطبيق معايير السلامة والأمان، وذلك لتوفير بيئة ثلجية واقعية وآمنة.

ويمثل مشروع "المدينة الثلجية" إضافة جديدة على قائمة طويلة من مشاريع الاستثمار السعودية في مصر، إذ كان قد أعلن رئيس اتحاد الغرف المصرية، أحمد الوكيل في فبراير/شباط الماضي، أن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، بـ5 آلاف مشروع، بينما تنامت المشاريع المصرية في المملكة لتصل إلى 1300 مشروع باستثمارات تجاوزت 2.5 مليار دولار.

ووفقاً لنائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بات يتزايد عاماً بعد عام، كما أن التبادل التجاري يشهد نمواً بين البلدين، إذ بلغ في العام 2017 حوالي 6 مليار دولار، وتعدى 8 مليار دولار في العام 2018.

