قد تضمن لك وظيفة أحلامك.. هذه أسرار كتابة رسالة تعريفية مميزة

طريقك للنجاح.. اتبع هذه الخطوات لضمان مقابلة عمل موفقة

طريقك للنجاح.. ابحث بمعلومات الشركة قبل مقابلة العمل

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل سوق العمل الحالي الذي يشهد تنافساً شديداً بين المهنيين، أصبح الباحثون عن عمل يجدون صعوبة في لفت انتباه الشركات والتميّز عن غيرهم من المرشحين. فإلى جانب إنشاء سيرة ذاتية ملفتة للنظر، أصبحت الملفات الشخصية والأمثلة عن الإنجازات السابقة جزءاً لا يتجزأ من عملية البحث عن عمل.

وكي تتمكن من إقناع مدير التوظيف أنك المرشح المثالي للوظيفة، ينبغي عليك إرفاق رسالة تعريفية. قد تبدو مهمة كتابة رسالة تعريفية سهلة للغاية، إلا أن الأمر قد يكون أكثر تعقيداً من ذلك.

ولكن، لا تدع ذلك يقف في طريقك لكتابة رسالة تعريفية مميزة، إذ فيما يلي نقدم لك أسرار كتابة رسالة تعريفية قد تؤمن لك وظيفة الأحلام:

الأمور التي ينبغي تجنبها:

• لا ترسل سيرتك الذاتية إلى صاحب العمل دون إرفاق رسالة تعريفية، خاصة إذا كنت تتقدم إلى منصب إداري، إذ سيتم حتماً تجاهل الطلب الذي لا يشمل رسالة تعريفية.

• لا تضيع وقتك ووقت صاحب العمل بالتعريف عن نفسك في الفقرة الأولى، بل استغلها للفت انتباه صاحب العمل من خلال ذكر الأسباب التي تجعلك مؤهلاً للوظيفة.

• لا تكثر من استخدام العبارات الإرشادية مثل "يرجى الاطلاع على الملف المرفق" أو "كما يظهر في سيرتي الذاتية المرفقة". بل اذكر مباشرة الأمور التي ترغب بتسليط الضوء عليها.

• لا تتوقع بأن يؤخذ القرار فوراً، إذ يجب عليك طرح الأسئلة، وإخبار المدير مثلاً بأنك مستعد لإجراء مقابلة عمل وتحديد الوقت الذي يناسبك. وإن ذكرت أنك ستعاود الاتصال بصاحب العمل بعد وقت معين، التزم بذلك.

• لا ترسل رسالة تعريفية تحتوي على الكثير من الأخطاء النحوية أو الإملائية. اقرأها مراراً وتكراراً للتأكد من أنها مكتوبة بطريقة صحيحة، ولا بأس إن طلبت المساعدة.

• لا تنسخ سيرتك الذاتية. يفترض بالرسالة التعريفية أن تسلّط الضوء على أهم إنجازاتك ومؤهلاتك بتفاصيل دقيقة. فمعاودة كتابة سيرتك الذاتية على هيئة رسالة يُشعر صاحب العمل بالملل ولا يقدم أي معلومات مفيدة.

• لا تضع رسالة تعريفية داخل البريد الإلكتروني، بل أرفقها بشكل منفصل مع السيرة الذاتية والملف الشخصي (إن وجد).

الأمور التي ينبغي التركيز عليها:

• قم بتوجيه رسالتك إلى شخص معين إن أمكن، أي تجنب كتابة "عزيزي مدير التوظيف" أو "عزيزي مندوب الشركة".

• قم بكتابة رسالة تعريفية مختلفة لكل منصب وتجنب استخدام نفس الرسالة لأكثر من وظيفة، إذ يمكن لأصحاب العمل اكتشاف الرسائل التي أُعيد استخدامها بسهولة.

• قم باستخدام لغة بسيطة وتجنب المصطلحات الغريبة. واحرص على استخدام جمل قصيرة وواضحة، ولا تعقد رسالتك من خلال استخدام المصطلحات التقنية والطويلة.

• قم بكتابة رسالة تعريفية ملفتة للنظر وتسّلط الضوء على مؤهلاتك، وتجنب نسخ النماذج الجاهزة من شبكة الإنترنت.

• قم بذكر متطلبات الوظيفة ومدى تناسبك معها، وركّز على الأمور التي يمكنك تقديمها للشركة أكثر من الأمور التي ستقدمها الشركة لك.

• قم بالتميّز عن غيرك من الباحثين عن عمل من خلال ذكر أمثلة واضحة ودقيقة لإثبات مهاراتك المهنية.

• قم بكتابة رسالة تعريفية مختصرة قدر الإمكان وأقل من صفحة واحدة.