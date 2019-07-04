بدقيقة.. خارجية أمريكا توضح تفاصيل العقوبات على إيران

كيف تجنب ترامب قفز أسعار النفط مع العقوبات على طهران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو مدته دقيقة يوضح تفاصيل العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على إيران.

جاء ذلك في تغريدة على الصفحة الرسمية للفريق بتعليق: " تهدف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام الإيراني الى حرمانه من الموارد التي يستخدمها لتمويل الإرهاب العالمي وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

ومن التفاصيل التي ذكرت في الفيديو: ما يلي:

- النفط والبتروكيماويات، مما جعل الصادرات النفطية الإيرانية أقرب إلى الصفر.

- التعاملات المالية، منع إيران من شراء الدولار وحظر التعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية والمصرف المركزي الإيراني.

- الحرس الثوري، أدراج فيلق القدس والحرس الثوري على لائحة الإرهاب.

- الصناعات، العقوبات استهدفت قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والفحم وحظر بناء السفن للنقل البحري.

- عقوبات أخرى، منعت الولايات المتحدة استيراد السجاد والمواد الغذائية التي مصدرها إيران، وكتحذير للعلماء الشبان تم فرض عقوبات على 14 عالما في البرنامج النووي الإيراني.