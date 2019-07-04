السعودية تعلن نتائج طرحها لسندات باليورو لأول مرة بتاريخها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة المالية السعودية، مساء الأربعاء، عن نتائج طرح سندات مقومة بالعملة الأوروبية الـ"يورو" وذلك لأول مرة بتاريخها، مؤكدة على نجاح هذا الطرح الذي يأتي ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.

وعن نتائج الطرح، أوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أن "إجمالي الطرح بلغ 3 مليارات يورو (ما يعادل 12.70 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م".

من جهته علّق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو "يؤكد مكانة المملكة كمصدر مرجعي رائد في المنطقة، ومصدر مهم في أسواق الأوراق المالية الدولية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف الجدعان أن "الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود مكتب إدارة الدين العام في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، نحو تحقيق أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية في الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر الذي يسهم في تحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل".

وألقى وزير المالية السعودي الضوء على أن مكتب إدارة الدين العام تلقى طلبات اكتتاب "تجاوزت قيمتها 13.5 مليار يورو بمكرر تغطية عند 4.5، مما يبرز الطلب القوي من قبل المستثمرين في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مستوى الثقة العالي من المستثمرين الأوروبيين بالأوراق المالية للحكومة السعودية، حيث تمكّن مكتب إدارة الدين العام من تضييق نطاق التسعير حتى الوصول لعائد ثابت 0.78% في شريحة الـ 8 سنوات و2.04% في شريحة الـ 20 سنة".