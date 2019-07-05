مصر ترفع أسعار الوقود.. إليكم أسعار البنزين الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدأت السلطات المصرية، منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، العمل بالتسعيرة الجديدة للوقود، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول بالبلاد.

وذكر بيان وزارة البترول وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي أن "مجلس الوزراء أقر تحريك أسعار المنتجات البترولية من التاسعة صباح اليوم"، لافتا إلى أن "سعر البوتاجاز المنزلي 65 جنيها للأسطوانة".

وإليكم التسعيرة الجديدة وفقا للبيان:

- البوتاغاز المنزلي 65 جنيه/ التجاري 130 جنيه

- بنزين 95 بـ9 جنيهات للتر و92 بـ8 جنيهات للتر و80 بـ6.75 جنيها للتر.

- الكيروسين 6.75 جنيها للتر

- السولار بـ4.75 جنيها للتر