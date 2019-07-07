حميدتي يوضح ماذا حلّ بالمساعدات السعودية والإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن أموال المساعدات والدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات للبلاد موجودة في البنك المركزي السوداني، مؤكدا عدم التصرف بها.

جاء ذلك في خطاب ألقاه حميدتي شرق العاصمة السودانية، الخرطوم، حيث أكد أن ما استلمته البلاد منذ ثلاثة شهور ذهب إلى بنك السودان (البنك المركزي) ولم "تهبش" أو تسرق المساعدات على حد تعبيره، وأن "كل قرش منها سينفق في مكانه الصحيح".

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي "أن معاش الناس وتنفيذ مشاريع التنمية والطرق والكباري وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النظيفة والكهرباء ستكون من أولى أولويات الحكومة القادمة".

وشدد على أن المرحلة القادمة ستشهد "بناء دولة القانون ومحاسبة المفسدين والظالمين وإعطاء كل ذي حق حقه ورفع الظلم الذي وقع على أي فرد من أبناء الشعب السوداني وتحقيق مبدأ (من أين لك هذا) لرد الحقوق لأهلها داعياً لتحسين مرتبات وأجور الأئمة والدعاة بالمساجد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.