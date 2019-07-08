بعد أن تجاوزت 3.67%.. إيران تهدد بوصول مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران تجاوزت الـ3.67% في حين هدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بوصول نسبة التخصيب إلى 20% في حال احتاجت بلاده ذلك.

فبعد أن أعلنت طهران وصول نسبة اليورانيوم المخصب لديها إلى أكثر من 4.5%، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوز إيران لنسبة 3.67% المسموح بها في الاتفاق النووي.

وبالتزامن مع ذلك، هدد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال فاندي، بوصول نسبة التخصيب إلى 20% وأكثر من ذلك، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وقال كمال فاندي: "مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران تجاوز 3.67% وفي الوقت الحالي مستوى نقاء المواد المنتجة يقترب من 4.5%"، مشيرا إلى أن هذه النسبة تكفي لتشغيل المحطات النووية، ولافتا إلى أن طهران تستخدم اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة تصل إلى 5% أو أقل.

وفي رسالة تهديد، قال المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إن الخطوة التالي قد تكون بأن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% أو أكثر بإيران في حال استمرار المواقف الحالية من الاتفاق النووي.

وأضاف كمال فاندي في هذا الصدد قائلا: "لا حاجة لنا بنسبة 20% حاليا ولكننا قادرون أن نصل إلى هذه النسبة من التخصيب إذا أردنا، فبعد أن تجاوزنا حاجز 3.67%، لن تكون لدينا مشكلة بهذه الخطوة"، مشيرا إلى رفع مستويات التخصيب قد نوقش مع المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأكد المسؤول الإيراني أن خيار الوصول إلى أكثر من 20% يبقى مطروحا ولكن في وقته المناسب، وأشار إلى أن بلاده لن ترفع مستوى التخصيب لمجرد إخافة الطرف الآخر إذا لم تكن بحاجة لذلك.