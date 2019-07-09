ريتشارد برانسون يخطط لطرح "فيرجن غالاكتيك" للاكتتاب العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يخطط ريتشارد برانسون لطرح شركة سياحة الفضاء، "فيرجن غالاكتيك"، للاكتتاب العام، كجزء من صفقة مع شركة "سوشال كابيتال هيدوسوفيا القابضة"، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأفادت تقارير أن شركة "سوشال كابيتال هيدوسوفيا"، وهي شركة استحواذ شُكلت من قبل شركات رأس المال الاستثماري سوشال كابيتال وهيدوسوفيا، ستدفع 800 مليون دولار مقابل 49٪ من "فيرجن غالاكتيك".

ومن المفترض أن تساعد الصفقة "فيرجن غالاكتيك" على جمع الأموال اللازمة للتنافس ضد نظرائها، ومنها "بلو أوريجين" التابعة لجيف بيزوس و"سبيس إكس" التابعة لإيلون موسك، بالإضافة إلى توفير طريقة يستطيع من خلالها المستثمرون في سوق الأسهم دعم برانسون في "سباق المليارديرات إلى الفضاء".

وينتظر مئات الأشخاص ركوب رحلة قصيرة عالية السرعة على متن طائرة فضائية تابعة لشركة "فيرجن غالاكتيك"، بعد أن دفعوا بين 200 ألف و250 ألف دولار لكل مقعد.

02:32 طائرة “فيرجن غالاكتيك” الأسرع من الصوت تصل إلى الفضاء

كما يخطط برانسون ليكون أول شخص من غير طاقم الطائرة على متن الطائرة، حيث قال في مايو/أيار الماضي إنه "في غضون أشهر قليلة جداً، سأحقق حلمي في الذهاب إلى الفضاء، وسيلحق بي بعد ذلك العديد من الأشخاص".

ويعمل بيزوس أيضاً منذ سنوات عدة على خطط السياحة الفضائية، ومن المتوقع أن تتنافس شركته "بلو أوريجين"، مباشرة مع شركة "فيرجن غالاكتيك" في هذا المجال التجاري. ومن المقرر، أن تطلق "بلو أوريجين" أول شخص إلى الفضاء بحلول نهاية العام.

كما تخطط "سبيس إكس" أيضاً، والتي بنت مشروعاً تجارياً مختصاً ببناء صواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية وإعادة تزويد البعثات الفضائية في محطة الفضاء الدولية، لإرسال السياح إلى الفضاء.

