بي إم دبليو تطلق سيارة ميني كوبر كهربائية.. ما قوة محركها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد سنوات من العمل على نماذج تجريبية، كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن سيارة ميني كوبر جديدة، كهربائية بالكامل.

ووفقاً للشركة، فإن سيارة ميني كوبر SE ذات الدفع الأمامي، تعمل بمحرك كهربائي بقوة 181 حصاناً، وتوفر ذات أسلوب القيادة الذي توفره السيارة في نماذجها الأخرى، والذي يشبه ذلك في سيارات "غو كارت" للسباق.

ورغم أن ميني كانت قد عرضت سابقاً نماذج كهربائية من سيارة ميني كوبر كتجربة بأعداد محدودة فقط، إلّا أن هذه المرة الأولى التي تصنع بها السيارة وتتوفر للبيع في الأسواق.

وتأخذ حزمة بطارية السيارة شكل حرف "T"، وتتواجد في أسفل وسط السيارة وتحت المقاعد الخلفية، ما يتيح للسيارة الصغيرة ذات البابين، أن تتمتع بذات مساحة الركاب والبضائع مقارنة بتلك التي تعمل على الوقود. كما أن لديها مركز جاذبية أقرب إلى الأرض، ما يسهل حركتها في الزوايا، وفقاً للشركة.

وستتمتع سيارة ميني كوبر SE بنطاق سرعة يتراوح بين حوالي 235 و270 كيلومتراً في نماذج السيارة الأوروبية. ولم يُعلن بعد عن سرعة نماذج السيارات التي ستتوفر في سوق الولايات المتحدة الأمريكية.

وستصدر السيارة ضجيجاً خفيفاً عند خفض سرعتها بهدف حماية المشاة، وتوافقاً مع ما تقتضيه اللوائح الأوروبية الجديدة، وذلك لتمكين الناس من سماع صوت السيارة الكهربائية الصامتة عندما تقترب.