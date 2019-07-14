رفع سعر البنزين في السعودية ابتداء من اليوم.. وهذه الأسعار الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أرامكو السعودية، رفع أسعار وقود البنزين ابتداء من الأحد الـ14 من يوليو/ تموز، موضحة الأسعار الجديدة ونسبة الرفع الطفيفة.

ووفقا لأرامكو فإن الأسعار الجديدة هي على النحو التالي:

- بنزين 91 كان سعره 1.44 ريال لكل لتر، أصبح بـ1.53 ريال لكل لتر

- بنزين 95 كان سعره 2.10 ريال لكل لتر، أصبح بـ2.18 ريال لكل لتر

وقالت أرامكو في بيان على موقعها الرسمي أن رفع الأسعار يأتي "وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".

ولاقى هذا الإعلان تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، طغت على التعليقات طابع الفكاهة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرزها: