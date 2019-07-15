نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يشهد النمو الاقتصادي الصيني حالياً تراجعاً إلى أدنى مستوياته منذ حوالي ثلاثة عقود، إثر الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.2٪ في الربع الثاني في يونيو/ حزيران بعد أن كان 6.4% في الربع الاول، وهو ما يُعد أبطأ معدل نمو فصلي منذ العام 1992، وفقاً لأرقام حكومية صدرت الاثنين.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن الاقتصاد الصيني سيواصل مواجهة "ضغط نزولي" في النصف الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أن "الاقتصاد الصيني لا يزال في وضع معقد وخطير، مع تباطؤ في النمو العالمي وزيادة في الشكوك الخارجية".

ورغم أن بكين وواشنطن اتفقتا مؤخراً على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية المستمرة منذ شهور، إلّا أن محللون يقولون إنه لا يزال هناك الكثير من علامات الاستفهام حول ما إذا كان بإمكان الدولتين التوصل إلى اتفاق مشترك.

ويشير توم رافيرتي، كبير الاقتصاديين لدى وحدة الخبراء الاقتصاديين في الصين، إلى أن الشكوك الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كانت عاملاً مهماً، وقد تستمر، مضيفاً أن الشركات التجارية "لا تزال تشكك في قدرة البلدين على التوصل لاتفاق تجاري أوسع، إذ تدرك أن التوترات التجارية قد تتصاعد مرة أخرى".

كما يتوقع المحللون أن تكشف بكين عن المزيد من الإجراءات التحفيزية لتعزيز الاقتصاد في البلاد، من بينها تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك الصين المركزي، بنك الصين الشعبي.