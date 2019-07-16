سيدة الأعمال سارة العايد تتحدث عن رحلة تأسيس شركتها بالسعودية

ضيفتنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هي سيدة الأعمال السعودية سارة عايد العايد، الشريك المؤسس لشركة "TRACCS" للعلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شعارها في العمل: أعط اهتمامك وتركيزك ووقتك كله لشيء واحد عند العمل عليه.. وهذا ما فعلته سيدة الأعمال السعودية سارة عايد العايد حرصاً على تحقيق النجاح في مجالها العملي.

في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، تحدثت العايد عن رحلة دخولها عالم الأعمال وتأسيس شركتها الخاصة، TRACCS، والتي أصبحت اليوم من بين أكبر شركات العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما ألقت العايد الضوء على مسيرتها المهنية في المملكة العربية السعودة منذ تأسيسيها شركتها في العام 1998 مع أخيها محمد العايد، حيث شاركت نصائحها للمهتمين بدخول مجال ريادة الأعمال.

وتشرح العايد في الحلقة الأولى من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، عن بدايات مسيرتها المهنية التي بدأت قبل تخرجها من الجامعة، موضحة نقطة التحول التي واجهتها خلال مسيرتها عند تأسيسها مشروع لقاء ومسابقة ريادة الأعمال بجدة، لتدريب وتطوير الفرص لدى رائدات الأعمال.

