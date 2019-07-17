كيف تأثر سعر النفط بعد تصريح بومبيو عن إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انخفضت أسعار النفط الأمريكي الثلاثاء بعد تلميحات من وزير الخارجية مايك بومبيو، لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وانخفض النفط الخام بنسبة 4.2٪ بعد أن قال بومبيو في اجتماع لمجلس الوزراء، إن إيران مستعدة للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ، ليبلغ سعره عند التسوية 57.62 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض بنسبة 3.3%.

وقد يخفف التقدم الواضح في العلاقات الأمريكية الإيرانية من مخاوف نشوب صراع قد يتسبب بعرقلة الإمدادات بالقرب من مضيق هرمز، الذي يُعتبر ممراً نفطياً مهماً في الشرق الأوسط، حيث كانت قد تسببت هجمات سابقة على ناقلات نفط بارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الماضية الأخيرة.

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً إن بلاده "حققت الكثير من التقدم" مع إيران، إلّا أن إيران تراجعت الثلاثاء عن فكرة استعدادها للتحدث عن برنامجها الصاروخي، حيث قالت بعثة لدى الامم المتحدة في بيان إن صواريخ إيران "غير قابلة للتفاوض إطلاقاً مع أي أحد وفي أي وقت كان".

وقد تساهم تهدئة التوترات بين البلدين في زيادة احتمالات رفع إدارة ترامب عقوباتها على إيران، والتي كانت قد تسببت في إيقاف مئات الآلاف من براميل النفط الإيراني، ما حد من كمية المعروض في العالم.

ورغم أن أوبك كانت قد حاولت مؤخراً زيادة أسعار النفط من خلال تمديد تخفيضات الإنتاج المفروضة باتفاق مع روسيا، إلّا أن المنظمة حذرت الأسبوع الماضي من وفرة جديدة في المعروض في العام 2020 بسبب ضعف الطلب، وطفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.