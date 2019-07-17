ما نصيحة سارة العايد للمرأة السعودية الراغبة بدخول عالم ريادة الأعمال؟

ضيفتنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هي سيدة الأعمال السعودية سارة عايد العايد، الشريك المؤسس لشركة "TRACCS" للعلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تطرقت سيدة الأعمال السعودية سارة العايد في الحلقة الثانية من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، إلى موضوع المرأة العاملة في المملكة، حيث تحدثت عن الصورة النمطية للمرأة التي تقرر دخول مجال ريادة الأعمال.

وبحسب ما قالته العايد في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، فإن ما يحدد نجاح الفرد هو أمر غير متعلق بجنسه، وإنما متصل بمدى كفاءته وإتقانه للعمل، مؤكدة أن التحديات التي تواجهها المرأة في السعودية قد تشابه التحديات التي يمكن أن تتعرض لها أي امرأة في العديد من المجتمعات الأخرى.

كما وجّهت العايد نصيحة للسيدات السعوديات اللاتي يحاولن دخول عالم ريادة الأعمال، حيث أثنت على أهمية الدقة والاتقان في العمل من أجل تحقيق النجاح في المشروع.

وعلّقت العايد على قرار السماح للمرأة في السعودية بالقيادة، واصفة إياه بالقرار "الإيجابي حتماً"، لما سيتيح للمرأة السعودية من فرص وما سيضيف على حياتها من مرونة في التحرك للقيام بأشغالها.