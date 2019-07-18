سيدة أعمال سعودية: رؤية 2030 طموحة وصناعة السينما قطاع واعد في المملكة

ضيفتنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هي سيدة الأعمال السعودية سارة عايد العايد، الشريك المؤسس لشركة "TRACCS" للعلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت سيدة الأعمال السعودية سارة العايد إن رؤية 2030 طموحة وتعتبر فرصة ذهبية لرواد الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين سيكون لديهم دور فاعل في الاقتصاد المحلي من 20% إلى 35%.

وأضافت العايد بالقول: "لو تمكنا من التفاعل بشكل إيجابي مع فرص الأعمال هذه وتطويرها بشكل يسمح للجميع بالدخول فيها، فهو أمر جيد جدا لأنه سيساعد في التقليل من الاعتماد على النفط، وهي بالطبع ضمن الاستراتيجية المعتمدة في المملكة".

وعن رأيها في المدن الاقتصادية، قالت العايد إن هذه المدن تتيح وجود بيئة أعمال متخصصة لصناعة مختلفة لأنها تساعد في تطوير الأعمال على المستوى المحلي.

ومن الصناعات التي تعتقد أن لها مستقبلا كبيرا في المنطقة، قالت العايد: "قطاعات الإنتاج والتصوير والأفلام هي من أكثر القطاعات التي يمكن أن تلقى اهتماما كبيرا في المملكة، فهي قطاعات لم تكون موجودة سابقا واليوم تتطور بشكل متسارع في السعودية".