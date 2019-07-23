لأول مرة منذ إطلاقها في 1953.. تغيير جذري لسيارة شيفروليه كورفيت

هذه السيارة قد تكون أسرع سيارة سيدان على الإطلاق.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت شركة جنرال موتورز النقاب عن الجيل الثامن من سيارة شيفروليه كورفيت ستينغراي الجديدة، والتي قد يكون تصميمها الجديد أكبر تغير جذري تشهده السيارة الرياضية منذ طرحها لأول مرة في العام 1953.

ورغم أن سيارة شيفروليه كورفيت قد تغيرت كثيراً على مر السنين، إلّا أن تصميم السيارة لعام 2020 يتميز بشكل جديد قد يغير شكل وأسلوب قيادتها أيضاً. وتتميز السيارة الجديدة بمحرك مركب خلف المقاعد، بدلاً من مكانه المعتاد تحت الغطاء الأمامي للسيارة، الأمر الذي قد يؤثر بطريقة واضحة على أسلوب تحركها على الطرقات.

ويقول مارك ريوس، مدير جنرال موتورز، إنه "من حيث الراحة والمرح في قيادتها، لا تزال سيارة كورفيت الأصلية، ولكنها اليوم تقود بشكل أفضل من أي مركبة كورفيت أخرى في التاريخ".

ويساهم موقع المحرك الجديد خلف مقعدي السائق والراكب في تثبيت الجزء الأثقل من السيارة بعيداً عن خلفية السيارة وبطريقة أقرب إلى مقعد السائق الأمامي، ما يجعل السيارة تبدو وكأنها تتمحور حول السائق. كما يسمح التصميم الجديد أيضاً للركاب الجلوس بقرب أكثر من أمام السيارة وعجلاتها الأمامية.

وفي حين أن المحرك لم يعد مخبأ تحت غطاء أمام مجال نظر السائق، ستتوفر لدى السائق رؤية أفضل بكثير، بينما تتيح عجلة القيادة ذات الشكل المربع رؤية أوضح لمجموعة المقاييس الرقمية الكبيرة الموجودة في سيارة كورفيت.

كما سيساعد أيضاً الوزن الأثقل باتجاه خلفية السيارة، على زيادة التسارع فيها، حيث ستتمكن السيارة المزودة بـ8 أسطوانات وبقوة 495 حصاناً، من الوصول إلى سرعة 96 كيلومتراً في أقل من 3 ثوان، لتصبح أسرع سيارة كورفيت صُنعت على الإطلاق.

وستبدأ أسعار سيارة كورفيت ستينغراي الجديدة من حوالي 60 ألف دولار، أي ليس أكثر بكثير من تكاليف إصدار السيارة الحالية. وقد جاء هذا الإعلان بمثابة مفاجأة للكثير من المحللين الذين توقعوا أنه نظراً لحجم الأعمال الهندسية المتعلقة في السيارة، فإن سعرها سيرتفع بشكل كبير. ولكن، يؤكد ريوس في حديث مع CNN أنه كان من المهم جداً أن تبقى السيارة الجديدة في متناول يد ذات العملاء الذين كانوا يمكنهم تحمل تكلفة السيارة الأقدم.