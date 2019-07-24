بنك دويتشه يخسر 3.5 مليار دولار بعد إعادة هيكلته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد أكبر بنك في ألمانيا خسارة بلغت حوالي 3.5 مليار دولار في الربع الثاني، بعد إعادة هيكلة جذرية هدفت إلى زيادة أرباح للشركة.

وقد أعلن بنك دويتشه الأربعاء أنه استحوذ على 3.4 مليار يورو، أي 3.8 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، ما أدى إلى صافي خسارة بلغت 3.1 مليار يورو، أي 3.46 مليار دولار.

وشهد البنك خسارة أكبر من تلك التي كانت متوقعة، إذ كان قد توقع في 7 يوليو/تموز أن التكاليف المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة ستدفعه لصافي خسارة قدرها 2.8 مليار يورو، أي 3.1 مليار دولار، للربع الثاني.

ويقول البنك إنه من دون تكلفة إعادة الهيكلة، كان سيحقق أرباحاً صافية تبلغ 231 مليون يورو، أي 257.4 مليون دولار، أي أقل بنسبة 42٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان قد أعلن بنك دويتشه عن قراره بخفض 18 ألف وظيفة وتقليص مصرفه الاستثماري بشكل كبير كجزء من إعادة هيكلة مكلفة. ووفقاً للبنك فقد تم إشعار أكثر من 900 موظف بانتهاء دورهم مع الشركة.