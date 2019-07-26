مع ارتفاع أسعار النفط، إليكم 5 خرافات عن أساليب توفير الوقود

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دائماً ما يسعى أصحاب السيارات إلى إيجاد وسائل توفير استهلاك الوقود. لكن هل تنجح محاولاتهم حقاً؟ إليكم 5 خرافات عن أساليب توفير الوقود وحقيقتها.

1. خرافة: تغيير مصفاة الهواء يسهل عمل المحرك ويقلل من عملية استهلاك للوقود

حقيقة: محركات السيارات الحديثة مزودة بحساسات تنظف وتعدّل تدفق الهواء مما يبقي جهاز تنقية الهواء نظيفاً

2. خرافة: يجب عليك استخدم الوقود الممتاز بدلاً من العادي

حقيقة: يُفضل استخدام الوقود الممتاز، لكن الوقود العادي، الأرخص ثمناً، لا يؤثر على عمل محركات العديد من السيارات

3. خرافة: نفخ إطارات السيارات بشكل كبير يقلل من عملية الاحتكاك بالأرض مما يسهل عمل المحرك ويوفر استهلاك الوقود

حقيقة: نفخ الإطارات لا يوفر الوقود بشكل ملحوظ، لكنه يقلل من فعالية المكابح ويزيد من مخاطر انزلاق السيارة بشكل كبير

4. خرافة: عدم استخدام مكيف السيارة يوفر الوقود بشكل كبير

حقيقة: في الواقع، استخدام المكيف بدلاً من فتح النوافذ عند القيادة على الطرق السريعة يوفر الوقود بشكل أكبر

5. خرافة: تعمل أجهزة توفير الوقود بفعالية كبيرة وتوفر عليك الكثير من المال

حقيقة: لا تؤثر أجهزة كهذه على عملية استهلاك الوقود بتاتاً بل قد تشكل عبئاً مادياً عليك