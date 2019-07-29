الخارجية السعودية: "قطار الكبسولة" فائق السرعة قريبا بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية السعودية، في حسابها على تويتر، الأحد، إن المملكة بصدد إنشاء القطار الكبسولة فائق السرعة "هايبر لوب" هو الأول من نوعه في العالم.

ونشر حساب الخارجية السعودية مقطع فيديو من إنتاج "فيرجين هايبر لوب وان"، للقطار المزمع دراسة إنشائه في المملكة.

ووقعت هيئة المدن الاقتصادية في السعودية، قبل أيام، اتفاقية تعاون لإجراء دراسة جدوى لبناء مركز لـ"فيرجين هايبرلوب وان"، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تمهيدًا لصنع القطار الكبسولة بسرعة 1080 كيلومتر في الساعة.

ويشمل المركز اختبارات لمسار القطار ومركز للبحث والتطوير، وورشة لصناعة عربات القطار.

وتقنية "هايبرلوب وان" هي عبارة عن أنابيب منخفضة الضغط تحمل بضائع أو ركاب بسرعة تصل إلى 1080 كيلومتر.