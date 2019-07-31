انخفاض سعر الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين

ماذا سيحدث إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انخفض سعر الجنيه الإسترليني، الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، حيث بلغ سعر العملة أقل من 1.21 دولار، قبل أن يتعافى قليلاً مجدداً.

وقد واجه سعر الجنيه انخفاضاً بشكل كبير منذ أن صوت البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، كما تسببت المخاوف من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق لحماية التجارة، في دفع الجنيه إلى أدنى مستويات أمام الدولار الأمريكي، لم يشهد مثلها منذ مارس/أيار من عام 2017.

بعد تداول كان قد اقترب من 1.49 دولار قبل الاستفتاء، انخفض سعر الجنيه إلى 1.20 دولار بحلول يناير/كانون الثاني من عام 2017، على خلفية مخاوف من قيام رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بإخراج بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

واستغل رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون أيامه الأولى في منصبه لمضاعفة تهديداته بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول "مهما كان الأمر".

ويعتقد المحللون أن الجنيه الإسترليني قد يبلغ هذه المستويات مرة أخرى، بينما يواصل جونسون الضغط على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لإعادة التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي اتفقت عليها ماي، إلّا أن البرلمان البريطاني رفضها.

وقد يتعادل الإسترليني مع الدولار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً للمحللين، الذين يتوقعون أن العملة ستنخفض باستمرار من الآن وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.