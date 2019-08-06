بطاقة ائتمان جديدة من آبل غير متوفرة للجميع.. من يمكنه استخدامها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد 5 أشهر من الإعلان عنها، أصبحت بطاقة آبل الائتمانية متاحة للاستخدام – ولكن ليس للجميع.

إذ أعلنت شركة آبل الثلاثاء أنها اختارت عشوائياً عدداً محدوداً من آلاف الأشخاص الذين كانوا قد سجلوا اهتمامهم بالحصول على البطاقة الائتمانية فور إصدارها. ووفقاً للشركة فإن هؤلاء سيحصلون على دعوة لاستخدام البطاقة قبل توفرها لجميع الأشخاص المؤهلين في وقت لاحق من هذا الشهر.

بطاقة آبل هي بطاقة ائتمان تحمل علامة آبل التجارية، أصدرها بنك غولدمان ساكس الذي يعمل على شبكة ماستركارد، ولا تتوفر سوى لمستخدمي هاتف آيفون. وتعمل البطاقة بشكل مشابه لأي بطاقة ائتمان أخرى، حيث يمكن استخدامها بطاقة فعلية في جميع الأماكن المعتادة، أو على شكل بطاقة رقمية مسجلة في خدمة الدفع المخصصة للشركة، "آبل باي".

في حديث مع CNN، قالت آبل إن بنك غولدمان ساكس سيشرف على بيانات العملاء ومعاملاتهم، مؤكدة أن البنك لن يسيء استخدام البيانات، ولن يبيعها إلى أي أطراف ثالثة. وقد تساهم البطاقة الفعلية الجديدة بملء بعض الثغرات لدى شركة آبل، بين تجار التجزئة الذين لا يقبلون استخدام خاصية "آبل باي".

كما ستقوم آبل، التي أعلنت عن البطاقة الائتمانية في مارس/أيار الماضي، بإعادة 3٪ من النقود المنفقة على منتجات آبل للمستخدمين، بما في ذلك هاتف آيفون والاشتراكات البرمجية للشركة، كجزء من نظام مكافآت، و2٪ على أي مشتريات "آبل باي"، و1٪ على جميع المشتريات الأخرى.

وستكون البطاقة الفعلية اختيارية للمستخدمين، إلّا أنها ستتوفر مجاناً للأشخاص الذين اشتركوا بالخدمة. ويتميز شكل البطاقة بتصاميم آبل المعتادة، بلون أبيض، ومصنوعة من مادة التيتانيوم، ومزودة بشعار آبل في أعلى اليسار. وتتمتع البطاقة بتصميم أكثر جمالاً من بطاقات الائتمان النموذجية المعتادة، ولا تعرض أي أرقام عليها.

وسيتكمن المستخدمون من تفعيل البطاقة، من خلال نقرها فوق جهاز آيفون، حيث سيتلقى الجهاز إشعاراً ويوجه المستخدم إلى عملية إعداد.

وتأتي البطاقة في وقت شهدت به مبيعات آبل تراجعاً كبيراً، بعد توقف هاتف آيفون عن تمثيل غالبية إيرادات الشركة. وتتطلع الشركة إلى تنويع منتجاتها عبر إطلاق خدمات جديدة مثل خدمة الاشتراك في ألعاب "آبل آركيد"، وخدمة الاشتراك في تطبيق الأخبار "آبل نيوز بلاس".