منها دولتان عربيتان.. أي الدول تضم أكبر عدد مليارديرات في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجع عدد مليارديرات العالم وثرواتهم الخاصة في العام 2018، وفقاً لتقرير جديد نشرته شركة WealthX، المختصة في توفير معلومات وأبحاث حول أصحاب الثروات الصافية حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن أمريكا الشمالية كانت المنطقة الوحيدة التي سجّلت ارتفاعاً في عدد مليارديراتها، بينما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر انخفاض في عدد المليارديرات.

واستطاع المليارديرات هؤلاء صنع ثرواتهم في مجالات وصناعات عدة مختلفة، إذ لا توجد صناعة واحدة يقصدها أصحاب الثروات الهائلة. ولكن، شكلت المجالات المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية، والصناعية حوالي ثلث الصناعات الأولية التي قصدها سكان العالم المليارديرات في العام 2018، بحسب ما ذكره التقرير.

كما ذكر التقرير أن أكبر عدد مليارديرات في العام يتركز في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد فيها 705 مليارديرات، لتتبعها الصين بـ28 مليارديراً، ومن ثم ألمانيا بـ146 مليارديراً.

أما من بين الدول العربية، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المركز التاسع على القائمة العالمية، لتكون الدولة العربية التي تحوي أكبر عدد مليارديرات، بـ57 مليارديراً، ثم تبعتها الإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر عالمياً، والثاني عربياً، بعدد مليارديرات بلغ 55 مليارديراً.

إليكم القائمة الكاملة للمدن الـ10 التي تحوي أكبر عدد مليارديرات في العالم:

1. الولايات المتحدة الأمريكية

705 مليارديرات

2. الصين

285 مليارديراً

3. ألمانيا

146 مليارديراً

4. روسيا

102 مليارديرات

5. المملكة المتحدة

97 مليارديراً

6. سويسرا

91 مليارديراً

7. هونغ كونع

87 مليارديراً

8. الهند

82 مليارديراً

9. المملكة العربية السعودية

57 مليارديراً

10. الإمارات العربية المتحدة

55 مليارديراً