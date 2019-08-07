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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تعشق الطعام وتبحث عن طريقة لدمج شغفك بحياتك العملية؟ هذا ممكن، إذ يوجد في منطقة الشرق الأوسط العديد من الوظائف المناسبة لعشّاق الطعام، منها إدارة شركة في مجال الأطعمة، وابتكار وصفات طعام باستخدام مكونات غريبة، وتذوق الطعام وتقييمه.

في استبيان للعادات الصحية والغذائية لدى المهنيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ظهر أن أكثر من 80% من الأشخاص يتناولون بين وجبتين و3 وجبات في اليوم، فكيف لو كان ذلك الشخص يتمتع بشغف كبير تجاه الطعام ويطمح للعمل به في وظيفة الدائمة؟

إن كنت واحداً من هؤلاء الأشخاص، إليك قائمة بالوظائف التي قد تناسبك:

1. شيف

هذه الوظيفة ليست غريبة أو مفاجئة، فهي هي أول ما يخطر على بال الأشخاص عندما تسألهم عن الوظائف في مجال الطعام وفنون الطهي. ولكن كن حذراً، فحياة الطهاة ليست سهلة كما يظهر على شاشات التلفاز، أو على الأقل في بداية مسيرتهم المهنية، فهي تتطلب الوقوف لساعات طويلة وتحتاج لبذل الكثير من الجهد كي تتمكن من النمو والتقدم، ولكن النجاح في هذا المجال يستحق العناء.

2. خبير تغذية

يعتقد البعض أن هذه الوظيفة لا تتناسب أبداً مع عشاق الطعام، ولكن العكس تماماً، إذ يجعلك خبراء التغذية المتميزون تعشق الطعام الصحي! فليس هناك ما هو أكثر أهمية من الصحة السليمة. ويتطلب العمل خبير تغذية ابتكار برامج وخطط ووصفات لتشجيع الأشخاص على اتباع نمط حياة صحي، إذ يستمد خبراء التغذية رضاهم وسعادتهم من مساعدة الأشخاص على تحسين حياتهم عبر اختيار أنواع جيدة من الأطعمة وبالتالي تعزيز ثقتهم بأنفسهم.

3. مدير/مالك مطعم

إن كنت تعشق الطعام، فمن المحتمل جداً أن تكون عاشقاً لتذوق أنواع الأطعمة المختلفة. في الواقع، إن قائمة الطعام هي ما تميّز كل مطعم عن غيره، لكنها ليست الشيء الوحيد، فالطريقة التي يتم تقديم الطعام فيها وأجواء المكان وشكل الطبق وكل شيء آخر يحدث فرقاً كبيراً. وإدارة أو امتلاك مطعم لا يقتصر على تقديم طعام عالي الجودة، بل يتطلب أيضاً التأكد من أن كل شيء آخر يحيط بالطعام خالٍ من الأخطاء بما في ذلك رضا الموظفين!

4. مراقب جودة الأطعمة

تكمن أهمية هذه الوظيفة في نوعية الأغذية التي تُقدم للناس. فعندما يدفع المستهلكون الأموال لشراء المنتجات من المطاعم أو المصانع، فهم يثقون أن ما تقدم لهم من طعام لن يؤذي صحتهم. وبالتأكيد توجد معايير للسلامة والنظافة يجب الالتزام بها، وبصفتك مراقب جودة، لديك سلطة لإغلاق مكان بالكامل إن كان يخالف إحدى هذه المعايير.

5. خبير/مهندس زراعي

إن العمل كمهندس زراعي أو مشرف أو مزارع يتيح لك رؤية قدوم المكونات الخام إلى الحياة، فهذه هي أهم خطوة في عملية إعداد الطعام. فلولا وجود أشخاص يعملون في الزراعة، لما كان يوجد العديد من المكونات واختفى الطعام معها. سيستمتع الأشخاص الذين يحبون الأطعمة الطبيعية حتماً بالعمل في هذه الوظيفة.