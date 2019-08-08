دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة فروسية عالمية جديدة تحمل اسم "كأس السعودية" في عام 2020، من شأنها أن تكون أغلى سباق خيل في العالم، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية السعودية، الأمير بندر بن خالد الفيصل.

وجاء الإعلان عن "كأس السعودية"، خلال حفل سباق مقام في سارتوجا في الولايات المتحدة الأمريكية، يشارك به كبار ملّاك الخيول في العالم، حيث أشار إلى أهمية رياضة الفروسية لدى السعوديين لارتباطها بتاريخ "يمثل جزءاً أصيلاً من هوية المملكة وثقافتها وموروثها مما يسهم في تطويرها لتكون صناعة حقيقية".

وأوضح الأمير بندر أن قرار إقامة البطولة يأتي في وقت تتوجه به المملكة "لاستضافة وتنظيم المناسبات والملتقيات السياسية والاقتصادية والرياضية العالمية التي تثبت قدرة المملكة وشبابها على تنظيم وإنجاح مثل هذه المناسبات الكبرى".

وبحسب ما ذكره نادي الفروسية السعودي، الخميس، فإن السباق الذي سيُعقد في الرياض وسيُقام في مضمار الملك عبد العزيز في فبراير/شباط من العام المقبل، ستبلغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار، ليصبح أغلى سباق خيل في العالم.

وستتجاوز قيمة جائزة بطولة "كأس السعودية" الجديدة جائزة بطولة "كأس بيغاسوس العالمي" التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 16 مليون دولار العام الماضي.

وسينضم سباق "كأس السعودية" مع تنظيمه إلى قائمة أغلى سباقات الخيل في العالم، والتي يأتي على رأسها حاليا بطولة "كأس بيغاسوس العالمي"، وفي المركز الثاني بطولة "كأس دبي العالمي".

وفيما يلي تتعرّفون على بعض أغلى سباقات الخيل في العالم وقيمة جوائزها:

1. كأس بيغاسوس العالمي، الولايات المتحدة الأمريكية

كان كأس "كأس بيغاسوس العالمي" أغلى سباق خيل في عام 2018، مع جائزة بلغت قيمتها 16 مليون دولار. حيث حصل الرابح في المركز الأول على 7 ملايين دولار.

2. كأس دبي العالمي، الإمارات العربية المتحدة

بلغت قيمة جائزة "كأس دبي العالمي" 12 مليون دولار، حيث حصل الرابح في المركز الأول على 7.2 مليون دولار.

3. ذا إيفيريست، أستراليا

يعتبر أغلى سباق في أستراليا، حيث بلغت قيمة الجائزة العام الماضي، 10 ملايين دولار، حيث حصل الرابح في المركز الأول على 4.5 مليون دولار.

4. كأس بريدرز، الولايات المتحدة الأمريكية

يُعتبر ثاني أغلى سباق في أمريكا الشمالية، حيث تبلغ قيمة جائزته 6 مليون دولار.

5. جائزة قوس النصر، فرنسا

بطولة قوس النصر هو أغلى سباق خيل في أوروبا، حيث تبلغ قيمة الجائزة 5.6 مليون دولار، ويحصل الرابح في المركز الأول على 3.2 مليون دولار.