عشر جامعات خرّجت أكثر مليارديرات العالم.. ما ترتيبها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا شك بأن شهادة من جامعة مرموقة تعود على خريجيها بالكثير من الفائدة في عدة مجالات، سواء كان ذلك بسبب الحصول على تعليم متقدم ينعكس بخبرة إضافية وأكثر تميزاً عن غيرها من الشهادات، أو لما يساهم ذلك في مساعدة الخريجين على تأمين وظائف برواتب جيدة في حياتهم المهنية.

فكيف لو كانت هذه الجامعة المرموقة تخرّج أيضاً أكبر أعداد مليارديرات في العالم؟

وقد نشرت شركة الأبحاث Wealth-X المختصة في دراسة بيانات ومعلومات أصحاب الثروات الصافية حول العالم، قائمة جديدة تظهر ترتيب جامعات العالم التي التحق بها وتخرّج منها مليارديرات العالم وأصحاب الثروات الصافية، لتترأس جامعات العالم المرموقة، والتي تتمتع بسمعة تعليم جيدة وشهرة عالمية واسعة قائمة الجامعات التي خرّجت أكثر مليارديرات العالم.

وفيما يلي، ترتيب الجامعات الـ10 التي خرّجت أكبر أعداد أثرياء العالم:

1. جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية

13,650 خرّيجاً مليارديراً

2. جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية

5,580 خرّيجاً مليارديراً

3. جامعة بنسيلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية

5,575 خرّيجاً مليارديراً

4. جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية

3,925 خرّيجاً مليارديراً

5. جامعة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

3,380 خرّيجاً مليارديراً

6. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية

2,785 خرّيجاً مليارديراً

7. جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة

2,760 خرّيجاً مليارديراً

8. جامعة نورث وسترن، الولايات المتحدة الأمريكية

2,735 خرّيجاً مليارديراً

9. جامعة كاليفورنيا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية

2,645 خرّيجاً مليارديراً

10. جامعة شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية

2,405 خرّيجين مليارديرات