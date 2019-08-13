"نايكي" تبدأ بيع أحذية الأطفال بـ"اشتراك شهري" في أمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ما رأيك لو اشتركت بعضوية لمنتجاتك المفضلة تسمح لك بالحصول على عدد منها في السنة مقابل مبلغ شهري محدد؟

أمر عملي بالتأكيد وممكن حتى.. إذ قامت شركة الأحذية نايكي بالإعلان يوم الاثنين عن "نادي نايكي للمغامرات"، وهو اشتراك أحذية رياضية، يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العامين والـ10 أعوام باختيار عدد من الأحذية سنوياً مقابل رسوم شهرية.

ويوفر الاشتراك 3 خيارات تسمح للأهالي شراء 4 أزواج من الأحذية الرياضية سنوياً مقابل 20 دولاراً في الشهر، أو 6 أزواج أحذية مقابل 30 دولاراً في الشهر، أو 12 زوج أحذية مقابل 50 دولاراً في الشهر.

ويقول برايان غيلدنبيرغ، رئيس مسؤولي المعرفة في كانتار للاستشارات، إن هذه الخطوة "قد تكون أحد أفضل الأمثلة لعلامة تجارية كبرى تأخذ سمات علامة تجارية رقمية" وتربطها باستراتيجيتها على نطاق أوسع.

وتستهدف نايكي في مشروعها هذا، الآباء الذين يعانون من ضيق الوقت في الضواحي والمناطق الريفية، أو الذين لا يعيشون بالقرب من متاجر للأحذية، حيث تقول الشركة إن أخذ الأطفال الصغار إلى متاجر التجزئة كل بضعة أشهر لمحاولة شراء أحذية رياضية لن تسع أقدامهم بعد بضعة أشهر، هو أمر مزعج للغاية بالنسبة للكثير من الأهالي. كما أن التسوق عبر الانترنت غالباً ما يأتي مع الكثير من المشاكل مثل المقاس الخطأ، ومن ثم صراع إعادة المنتجع إلى المتجر بنجاح.

في مقابلة مع CNN، يقول ديف كوبان، المدير العام لنادي نايكي للمغامرات إن الشركة استطاعت "اكتشاف نقطة ألم كبيرة للآباء في موضوع التسوق لشراء أحذية أطفال"، مضيفاً أن "هذه كانت فرصة رائعة لتجربة حلول مختلفة".

وكانت قد بدأت نايكي تجربة فكرة نادي أحذية للأطفال قبل عامين، حيث بلغ عدد الأعضاء حوالي 10 آلاف عضو، ما دفع الشركة إلى الكشف عن الخدمة لعامة الناس على نطاق أوسع، وفقاً لما قاله كوبان.

ولهذه الخطوة أهمية كبيرة، إذ قد يسمح نادي أحذية الأطفال التابع للشركة باختبار سوق الاشتراك والعضوية، وتطبيقه على المتسوقين البالغين في مجالات أخرى، حيث تطرق كوبان إلى العدّائين الدائمين الذين يحتاجون استبدال أحذيتهم الرياضية بشكل متكرر، مشيراً إلى إمكانية تصميم برنامج عضوية لعدّائي سباقات الماراثون.