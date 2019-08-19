تبحث عن جواز سفر جديد؟ 10 دول توفر "أفضل" برامج المواطنة عبر الاستثمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تبحث عن جواز سفر جديد يسهل عملية تنقلك حول العالم؟ أمر ليس بالغريب أبداً، إذ يلجأ العديد من الأشخاص القادرين حول العالم، ولا سيما من دول الشرق الأوسط وآسيا، للحصول على جنسية جديدة عبر الاستثمار في بلد ما.

وتوفر العديد من دول العالم برامج المواطنة عن طريق الاستثمار، المخصصة للمهتمين هؤلاء، ومن يكونون في غالبية الأحيان أصحاب الثروات العالية.

ورغم أن الكثير من بلدان العالم توفر برامج كهذه، تختلف مميزات برنامج كل دولة من ناحية الفوائد التي تعود بها على المستثمرين، فمنها من يمنح المواطنة بشكل أسرع أو عن بعد، ومنها من يسمح السفر إلى عدد أكبر من البلدان دون تأشيرة، ومنها من تتطلب سعر استثمار أقل.

وتوفر شركة الاستشارات المالية الدولية "أبيكس كابيتال بارتنرز" برامج المواطنة عن طريق الاستثمار في دول تعود بفوائد أكثر على المشاركين بها مقارنة ببرامج الدول الأخرى، بحسب قول الشركة.

لذا إذا كنت من المهتمين في تسهيل حركتك حول العالم، إليك قائمة ببلدان العالم التي توفر برامج المواطنة عبر الاستثمار بأكبر العائدات على المستثمرين بها:

1. دومينيكا

استثمار يبدأ من 100 ألف دولار

السفر دون تأشيرة إلى 128 دولة

لا يوجد ضريبة دخل على المواطنين غير المقيمين

2. أنتيغوا وبربودا

استثمار يبدأ من 200 ألف دولار

السفر دون تأشيرة إلى 130 دولة، بما فيها المملكة المتحدة

3. غرينادا

استثمار يبدأ من 200 ألف دولار

السفر دون تأشيرة إلى 110 دول، بما فيها المملكة المتحدة

يمكن التقديم لها من بعد

4. سانت كيتس ونيفيس

استثمار يبدأ من 250 ألف دولار

السفر دون تأشيرة إلى 130 دولة

لا يوجد ضريبة دخل أو ميراث

5. البرتغال

استثمار يبدأ من 419,160 دولار

السفر دون تأشيرة في أوروبا

يمكن منح الإقامة لأفراد الأسرة دون تكلفة إضافية

6. الولايات المتحدة الأمريكية

استثمار يبدأ من 500 ألف دولار

فرصة العيش في أي ولاية

إقامة دائمة لمدة عامين تليها المواطنة

7. بلغاريا

استثمار يبدأ من 612 ألف دولار

السفر دون تأشيرة إلى 140 دولة

ضرائب منخفضة، فرصة الحصول على مواطنة من الاتحاد الأوروبي

8. كندا

استثمار يبدأ من 640 ألف دولار

جواز سفر مميز ورعاية صحية مجانية

9. قبرص

استثمار يبدأ من 2.4 مليون دولار

السفر دون تأشيرة إلى أكثر من 150 دولة

حقوق غير مقيدة للعيش، والعمل، والدراسة في أي مكان في الاتحاد الأوروبي

10. المملكة المتحدة

استثمار يبدأ من 2.6 مليون دولار

السفر دون تأشيرة إلى أكثر من 170 دولة

فرص تجارية قوية