كيف تزيد من فرصة نجاحك بعد التقدم إلى وظيفة؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جميعنا يعلم مدى صعوبة ودقّة عملية البحث عن عمل وأهمية القيام بكافة الخطوات اللازمة للعثور على الوظيفة المثالية.

سرعان ما تصبح سيرتك الذاتية جاهزة، تبدأ رحلة البحث عن الوظائف التي تناسب خبراتك ومؤهلاتك وتبدأ معها رحلة البحث عن الشركات التي ترغب بالانضمام إلى فريق عملها. وما إن تجد ما يناسبك، تبدأ بالتقدم للوظائف وإرسال كل من سيرتك الذاتية والرسالة التعريفية آملًا أن يصلك رد صاحب العمل في أسرع وقت ممكن لكي توفر على نفسك عناء الانتظار والتوتر.

ولكن ماذا بعد إرسال الطلبات؟ ماذا لو تأخّر صاحب العمل بالرد على طلبك؟

فيما يلي، نقدم لك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها بعد التقدم للوظائف.

1. استعدّ لمقابلة العمل

إن الانتظار ليس بعملية مسلّية أو سهلة، إلا أنه يمكنك خلال هذا الوقت الاستعداد لمقابلة العمل والتحضير لكافة الأسئلة التي قد يطرحها عليك صاحب العمل بهدف التأكد من أنك مهتم بالانضمام إلى شركته. يتعين عليك إجراء الأبحاث اللازمة عن الشركة لتتعرف على تاريخها وكافة نشاطاتها وإنجازاتها ومجال عملها، إذ يشير 20% من أصحاب العمل، بحسب استبيان حول "ممارسات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، إلى أن الاستعداد الضعيف لمقابلة العمل هو من أكثر الأخطاء شيوعاً بين الباحثين عن عمل.

2. اسأل عن حالة طلبك

نادراً ما يقوم أصحاب العمل بالرد سريعاً على طلب العمل الذي قدمته، أو اطلاعك على حالته وما إذا كنت غير مناسب للوظيفة الشاغرة لديه. لذلك، قم بمتابعة طلبك بنفسك من خلال التواصل مع صاحب العمل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. عرّف عن نفسك أولاً واسأل عن الوقت الذي قد يتطلبه صاحب العمل للاتصال بك في حال تم قبول طلبك، واسأل كذلك عمّا إذا كنت ستتلقى رداً بالرفض في حال لم تكن المرشح المثالي للوظيفة.

3. اعمل على تحسين سيرتك الذاتية باستمرار

إن التقدم إلى وظيفة لا يعني أن تتوقف عن الاهتمام بسيرتك الذاتية والعمل على تحسينها. في الواقع، يتعين عليك الاستمرار بتعزيز قوة سيرتك الذاتية حتى بعد حصولك على وظيفة. تأكّد أولاً، من أنها خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية ومن أنها تعكس كافة نجاحاتك المهنية والإنجازات التي حققتها على مر السنوات في مسيرتك المهنية. استخدم الكلمات المفتاحية التي تساهم في ظهور سيرتك أكثر أمام أصحاب العمل، واحرص على تحسين رسالتك التعريفية كونها تشكّل جزءاً أساسياً من نجاحك في عملية البحث عن عمل.

4. لا تتوقف عن التقدم إلى الوظائف

استمر في عملية البحث عن وظائف تناسبك وتقدم اليها بدلاً من الانتظار وتفويت فرص عمل قد تلائم خبراتك ومؤهلاتك. يتم الإعلان عن مئات الوظائف يومياً على مواقع التوظيف عبر الإنترنت، كما يقوم عدد كبير من الشركات بالبحث عن مرشحين يملكون المؤهلات المناسبة لوظائفهم الشاغرة ضمن قاعدة بيانات هذه المواقع. لذا لا تتوقف عن التقدم إلى الوظائف الشاغرة لتجذب أهم أصحاب العمل.