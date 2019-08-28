ساعة "فيت بيت" تتخطى عالم الأجهزة وتدخل سوق الاشتراكات في خدمة جديدة

نيويورك (CNN)-- كافحت شركة "فيت بيت" للتنافس في سوق الساعات الذكية ضد الشركات الكبرى مثل آبل، حتى باتت تتطلع الساعة الرياضية اليوم إلى تعزيز سوقها عبر الاستفادة من قواعد شركة آبل التجارية، وتقديم خدمات اشتراك لعملائها.

وأعلنت الشركة، الأربعاء، عن عرض اشتراك جديد يحمل اسم "فيت بيت بريميوم"، يعد المستخدمين بتوفير معلومات أكثر دقة عن نومهم، ولياقتهم البدنية، وصحتهم العامة. كما ستتضمن الخدمة أيضاً من بين ميزات أخرى، آلاف التدريبات الرياضية، وتقريراً صحياً يمكن مشاركته مع الطبيب في الفحص الطبي السنوي، فضلاً عن توفيرها معلومات صحية شخصية، مثل تغيرات معدل ضربات القلب أثناء الراحة، مقارنة بمعدلها عند زيادة عدد الخطوات.

ومن المقرر أن تُطلق خدمة "فيت بيت بريميوم" في سبتمبر/أيلول، بتكلفة تبلغ 9.99 دولار شهرياً أو 79.99 دولار سنوياً. كما ستعمل الساعة أيضاً على خدمة مدفوعة تتيح للمستخدمين التحدث عبر الرسائل مع مدرب معتمد للصحة لمعالجة أهداف خاصة مثل فقدان الوزن أو إدارة مرض السكري. وستُطلق خدمة التدريب في عام 2020.

وقد تكون هذه الميزات الصحية الرقمية المضافة أساسية لتعزيز صحة الشركة المالية، بعد أن قامت في يوليو/تموز، بخفض توقعاتها للعام بأكمله إثر تعرضها لمبيعات مخيبة للآمال لساعتها الذكية "فيرسا لايت". ويُتداول سهم "فيت بيت" حالياً بأقل من 3 دولارات للسهم، أي أقل بأكثر من 85٪ من سعر اكتتاب الشركة في عام 2015.

وتعد شركة آبل رائدة في سوق الساعات الذكية، تليها شركة سامسونغ، ومن ثم "فيت بيت"، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "ستراتيجي أناليتكس".

في حدث صحفي قبل إطلاق الخدمة الجديدة، قال جيمس بارك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن خدمة الاشتراك هي جزء من "تحول" في نموذج أعمال الشركة، إذ بعد أن كانت تعتمد في يوم من الأيام على إقناع العملاء بشراء كل جهاز جديد تطلقه تلو الآخر، تأمل "فيت بيت" الآن في الحفاظ على عملائها من خلال الخدمات المتميزة وعبر بناء "علاقة مفيدة طويلة الأجل" معهم.

ويمكن أن تساعد خدمات الاشتراك هذه في بناء "تدفقات إيرادات متكررة أكثر قابلية للتنبؤ"، بحسب ما يقوله بارك في أحدث تقرير لأرباح الشركة.

ورغم أن الإصدار الأولي من "فيت بيت بريميوم" سيركز على الأهداف اليومية مثل فقدان الوزن وتحسين النوم، إلّا أن الشركة تخطط في النهاية لتوسيع خدمتها لمساعدة العملاء على إدارة ومنع الحالات الصحية الأكثر خطورة، بما في ذلك مرض السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتوقف التنفس أثناء النوم.