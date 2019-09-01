دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رسالة تطرق فيها إلى عدد من الملفات في بلاده رد فيها على عدد من التساؤلات مؤكدا أن الشكاوى تُسمع، وذلك تزامنا مع "موسم جديد للعمل والانجاز".

أرقام الاقتصاد:

قال الشيخ محمد بن راشد في هذا الشأن: "بحمد الله أرقامنا في القطاع الاقتصادي في تقدم، وتنافسيتنا في ارتفاع وتجارتنا الخارجية في ازدياد، ولكننا لسنا من الدول التي تتحرك وفق المعدلات المتوسطة اقتصاديا.. نحن دولة نسعى لتحقيق قفزات اقتصادية نختصر فيها الزمن.."

وعما تحتاجه الإمارات في الفترة المقبلة، لفت الشيخ محمد إلى الحاجة إلى "مشاريع نوعية وأفكار استثنائية لدفع اقتصادنا نحو القمة، المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاعها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حتى لا تصبح عبثا ومصدرا لعدم الاتزان في مسيرتنا الاقتصادية".

شكاوى التوطين:

قال الشيخ محمد بن رشاد إن "الشكاوى من ملف التوطين كثرت ونحن نسمعها، وانخفضت نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة.. ونحن نرصدها.. توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية.. حالنا حال جميع الدول في الشرق والغرب.. ولنا وقفة جادة في هذا الموسم مع هذا الملف ومحاسبة ومتابعة، وقرارات جديدة بإذن الله.."

العبث والفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي:

قال الشيخ محمد إن "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي، تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها، سمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين، لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية، والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم.. لن نسمح بأن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب.."

من جهته علق الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، في تغريدة على صفحته بتويتر، قائلا: "التغريد من أجل الوطن.. يزيده ولا ينقصه.. يبنيه ولا يهدم ما تم بناؤه التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة.. نؤديها بأخلاق عالية.. وبعقلانية تعكس تحضرنا.. بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب .. شكرا محمد بن راشد".