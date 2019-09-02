الصين تُعفي شركة تصنيع السيارات تسلا من ضريبة الشراء.. ماذا يعني ذلك؟

هونغ كونغ (CNN) -- أعلنت السلطات الصينية أن شركة تسلا حصلت على إعفاء من ضريبة الشراء بنسبة 10٪، ما سيقلل السعر الذي سيتعين على الزبائن دفعه لشراء سيارة من طراز موديل 3 أو موديل S أو موديل X.

وشملت قائمة الإعفاءات، التي أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الضرائب الحكومية، 34 شركة صناعة سيارات. وتنطبق القائمة بشكل أساسي على السيارات التي تصنعها المشاريع المشتركة بين الشركات الصينية والأجنبية، مثل دايملر وتويوتا، لتكون تسلا هي الشركة الأجنبية المصنعة الوحيدة التي تحصل على إعفاء لوحدها.

وقد صُممت الإعفاءات لإفادة الشركات التي تصنع السيارات باستخدام أشكال جديدة من الطاقة، مثل السيارات الكهربائية. وتنطبق على السيارات المصنوعة في الصين، وكذلك السيارات المستوردة.

وأعلن عن الإعفاء الضريبي في ذات اليوم الذي التقى به مؤسس الشركة، إيلون موسك، بوزير النقل الصيني لي شياو بنغ، وفقاً لبيان نشرته وزارة النقل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُعد الصفقة مهمة جزئياً بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث أعلنت بكين الشهر الماضي أنها تعتزم استئناف الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من السيارات وقطع غيار السيارات بنسبة 5٪ في ديسمبر/ كانون الأول.

وبينما تخطط تسلا لإقامة منشأة رئيسية في الصين، لا تزال تعتمد الشركة على مصنعها الرئيسي في فريمونت، كاليفورنيا لإنتاج سيارات لأكبر سوق للسيارات في العالم. وكانت قد خفضت الشركة سابقاً أسعارها لاستيعاب تكلفة الرسوم الجمركية الصينية.

كما وضعت شركة تصنيع السيارات خطط طموحة للصين، إذ أنه هناك مصنع جديد للتصنيع في شنغهاي قيد الإنشاء منذ بداية العام، يعتبر أول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنها تعتبر أيضاً المرة الأولى التي تسمح فيها الصين لشركة صناعة سيارات أجنبية بافتتاح مصنع في البلاد دون وجود شريك محلي.

وكان قد قال موسك لمحللين في يوليو/تموز إنه يتوقع أن يبلغ الطلب في هذا المصنع على المدى الطويل على سيارة موديل 3، التي تعتبر الأكثر بيعاً للشركة، حوالي 5000 سيارة في الأسبوع.

كما قال موسك في مؤتمر في شنغهاي مع رئيس علي بابا، جاك ما، إنه سافر إلى المدينة لزيارة المصنع، وأعجب بالتقدم الذي شهده حتى الآن، حيث أثنى على عمل فريق تسلا "المذهل"، مضيفاً: "لم يسبق لي أن رأيت شيئاً يُبنى بهذه السرعة في حياتي من قبل، وأنا قد رأيت بعض الأشياء المجنونة في حياتي ... أعتقد حقاً أن الصين هي المستقبل".