ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال الأردني ميشيل الصايغ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة الصايغ.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الحلقة الأولى من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، استضفنا رجل الأعمال الأردني ميشيل الصايغ، والذي يشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة الصايغ التي أسسها والده في العام 1932.

وتضم المجموعة اليوم 35 شركة مختلفة بأكثر من 5000 موظف، ومن أبرزها أكبر شركة دهانات عربية، دهانات ناشونال.

ويقول الصياغ إن عائلته دخلت مجال تجارة الدهانات، لأن والده كان يعمل بذلك قبل انتقاله إلى الأردن، مشيراً إلى أنه وأخيه سليم انضما للعمل مع والدهما منذ صغر سنهما. ووفقاً لما يذكره الصايغ، فإن الشركة تطورت لتبدأ تصنيع الدهانات أيضاً في العام 1968، بسبب "عدم مناسبة الأسواق التجارية" على حد قوله.

اليوم، تنتج وتسوق شركة ناشونال الدهانات في أكثر من 15 دولة حول العالم، منها في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.