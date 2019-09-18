أسعار النفط تتراجع بعد إعلان السعودية عن عودة الإنتاج

هذا ما عليك معرفته عن احتياطي نفط الطوارئ الأكبر في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انخفضت أسعار النفط بشكل حاد يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها الكبير يوم الاثنين الذي تسبب في موجات صدمة في جميع أنحاء العالم.

واستقرت العقود الآجلة للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.7٪ لتبلغ 59.24 دولاراً للبرميل، فيما يعد أسوأ انخفاض للنفط الأمريكي في يوم واحد منذ 1 أغسطس/آب، وفقاً لريفينيتف، شركة بيانات الأسواق المالية والبنية التحتية.

كما انخفضت أسعار النفط بعد أن ذكرت وكالة أنباء رويترز أن إنتاج النفط السعودي سيعود إلى طبيعته خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، بينما أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن صادرات البلاد من النفط لن تنخفض في سبتمبر/أيلول، إذ ستعتمد المملكة على الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الصادرات النفطية.

واستقر خام برنت، المؤشر الدولي، بنسبة 6.5٪ عند 64.55 دولاراً، في حين أن أسار النفط ارتفعت الاثنين بأكثر من 14٪.

وأغلقت الأسهم الأمريكية بارتفاع طفيف، محققة مكاسب قبل إغلاق السوق، حيث أغلق مؤشر داو بنسبة 0.1 أو بـ32 نقطة أعلى، في حين أغلق مؤشر S&P 500 بارتفاع بنسبة 0.3٪، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.4 ٪.