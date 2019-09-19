ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال الأردني ميشيل الصايغ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة الصايغ.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الحلقة الثالثة من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، تحدث معنا رجل الأعمال الأردني ميشيل الصايغ، والذي يشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة الصايغ، عن أسرار نجاح شركته ووصولها للعالمية.

ويشدد الصايغ في حديثه مع CNN، على أهمية المغامرة في العمل، وذلك بهدف تحقيق نتائج إيجابية كانت أو سلبية، يمكن للفرد أن يتعلم منها ويطور نفسه ومؤسسته، إذ يقول أن مجموعة الصايغ أيضاً واجهت الفشل في عدة مرّات، واضطرت للتخلص من بعض الشركات التي لم تكن تحقق نجاحاً يتناسب مع توقعاتها.

وينسب الصايغ نجاح الشركات والمؤسسات إلى وجود الإدارات الناجحة، والتي على حد قوله بإمكانها "خلق جهاز وظيفي منتمي إلى الشركة"، مؤكداً على أهمية التجديد في إدارات الشركات وسياساتها من أجل الاستمرار في النمو.

ووفقاً للصايغ فإن معاناة المنطقة العربية من الناحية الأمنية والسياسية، أدى إلى صعوبة تأدية الأعمال التجارية في طريقة سليمة، لا سيما بسبب "انعدام الديمقراطية والمحاسبة في مجتمعاتنا التي أدت إلى انحدار شديد في الأخلاقيات والاقتصاد وأداء الفريق الحكومي بشكل كبير بسبب غياب المحاسبة، وإلى حد ما في القطاع الخاص، بسبب القوانين التي لا تسعف أصحاب العمل".