نستله تطلق ألواح شوكولاتة كيت كات فاخرة.. وهذا سعرها

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قد تكون شوكولاتة كيت كات ببساطتها المفضلة لدى الكثير من الأشخاص.. ولكن، يبدو أن لوح أصابع الشوكولاتة اللذيذ لم يكتف ببساطته، إذ ستتوفر قريباً نسخة فاخرة وباهظة الثمن منها.

وقد أعلنت شركة الشوكولاتة السويسرية نستله عن إصدار جديد من لوح الشوكولاتة الأشهر، فاخر ومصنوع يدوياً، وسيتوفر في المملكة المتحدة بحلول موسم الأعياد.

ويتيح لوح الشوكولاتة المكون من 8 أصابع للعملاء الاختيار من بين 1500 نكهة، كما يتميز أيضاً بخاصية التغليف المصنوع خصيصاً بناء على رغبة كل زبون.

ولا شك بأن منتج "كيت كات شوكولاتيري" الجديد سيتوفر بسعر مختلف يتناسب مع حصريته أيضاَ، إذ سيكلف كل لوح منه الشوكولاتة الفاخرة 14 جنيهاً إسترلينياً، أي 17 دولاراً.

بالإضافة إلى إمكانية دمج النكهات المختلفة لصنع لوح منها، سيتمكن العملاء أيضاً من اختيار نكهات بريطانية كلاسيكية مصنوعة مسبقاً، مثل إيتون ميس، وشيري بيكويل، وإيرل غراي، فضلاً عن نكهة الويسكي والزنجبيل، ونكهة أخرى تحمل اسم "جواهر الشرق".

وتقول ربيعة خان، مديرة "كيت كات شوكولاتيري" في شركة نستله المملكة المتحدة وإيرلندا، إن هذا الحدث "هو أكبر خبر لكيت كات منذ إطلاق منتج كيت كات تشانكي منذ 20 عام تماماً".

ولا تعتبر هذه أول محاولة من نستله لمواكبة تغير أذواق المستهلكين واتجاهاتهم واهتماماتهم، إذ قامت الشركة في مطلع هذا العام، بإطلاق لوح كيت كات جديد يستمد طعمه الحلو من فاكهة الكاكاو دون أي إضافات سكرية مكررة. كما كانت قد أطلقت الشركة العام الماضي أيضاً كيت كات وردية اللون مصنوعة من حبوب كاكاو الروبي.