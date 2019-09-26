وزير الطاقة بالسعودية يستعرض نتائج التعافي من هجوم أرامكو للان

دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)—استعرض وزير الطاقة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نتائج التعافي في معدلات الإنتاج بعد الهجوم الذي تعرض له معملان لشركة أرامكو في بقيق وخريص.

وقال الوزير السعودي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد: "إنتاج المملكة من غاز الإيثان، قد بلغ الآن، بفضل الله سبحانه وتعالى 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4.5 % فقط".

وأضاف: "تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، هذه الليلة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية".

وتابع قائلا: "بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي؛ أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.. كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يومياً، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يومياً، ومع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً، مع نهاية هذا الأسبوع".