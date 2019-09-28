التأشيرة السياحية السعودية الجديدة داعم لاقتصاد المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية البدء بمنح تأشيرة سياحية جديدة لمجموعة من الدول عددها 49 دولة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا بدعم القطاع السياحي في المملكة بشكل خاص وعجلة النمو الاقتصادي بشكل عام.

أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث السعودي، قال في حفل إطلاق التأشيرة الجديدة: "إننا الليلة لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحب أيضا بالمُستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، ونحن بهذا نحق رؤية المملكة".

وتابع الخطيب قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "يسرني الإعلان عن استقطاب 115 مليار ريال (نحو 30 مليار دولار) حتى الآن وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة".

ونشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث في المملكة قائمة الدول الـ49 التي تخولها التأشيرة الجديدة الدخول للمملكة لغرض الزيارة، لافتة إلى أنه يمكن الحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية أو عند الوصول.