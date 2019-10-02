لامبورغيني تكشف عن أول نسخة هجينة من سياراتها الخارقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية استدعاء أكثر من 93 ألف سيارة بعد اكتشاف "خلل بوحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل" قائلا إن ذلك قد "يزيد من احتمالية خطر وقوع الحوادث".

جاء ذلك في بيان للوزارة السعودية، حيث أوضحت أن السيارات المقصودة في الاستدعاء مصنعة بين تاريخي 2014 و2018 وهي كالتالي:

- جي أم سي (GMC) من طرازي يوكون وسييرا

- شيفروليه من طرازات تاهو وسوبيربان وسيلفيرادو

- كاديلاك من طراز اسكيليد

وفقاً لتقرير حكومي صادر عن إدارة التجارة الدولية الأمريكية في العام 2018، فإن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق مبيعات للسيارات وقطع الغيار في الشرق الأوسط، إذ تمثل المملكة حوالي 40% من جميع السيارات التي تباع في المنطقة.

ويذكر أن لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"سابراك"، ألقت الضوء في تغريدة نهاية يونيو الماضي قالت فيها: "تاريخ طويل من التجارة، المملكة العربية السعودية هي خامس أكبر مستورد للسيارات الأمريكية بإجمالي حجم استيرادات تجاوز 18 مليار دولار خلال السنوات الـ5 الماضية".