جنرال موتورز تكشف النقاب عن أول سيارة كورفيت "مكشوفة" بسطح صلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد كشفها في يوليو/ تموز النقاب عن نسخة جديدة مختلفة جذرياً عن سيارة شيفروليه كورفيت، أعلنت اليوم جنرال موتورز عن نسخة جديدة من السيارة بسقف متحرك.. ولكن، لأول مرة منذ أن بدأ إنتاج السيارة في العام 1953، ستتمتع سيارة كورفيت المكشوفة بسطح صلب قابل للطي، بدلاً من سقف من القماش.

وقد وجد تصميم أسطح السيارات الصلبة القابلة للطي منذ حوالي ثلاثينيات العام الماضي، إلّا أنها أصبحت شائعة بشكل متزايد في العقود الأخيرة، إذ باتت تمكنها التقنيات الجديدة من التطور لتصبح أخف وزناً وتشغل مساحة أقل عند طيها.

ويتكون الجزء العلوي القابل للطي الجديد في سيارة كورفيت من مادة مركبة خفيفة الوزن، وتشغله 6 محركات كهربائية صغيرة، كما يمكن طي السقف للأعلى أو الأسفل في 16 ثانية أثناء قيادة السيارة بسرعة تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة.

وقال جوش هولدر مدير الهندسة في كورفيت إن هدف الشركة هو "التأكد من عدم اضطرار الزبائن للتضحية بأي من وظائف السيارة أو أدائها أو سبل الراحة عند اختيار السقف المتحرك الصلب".

بعد طيه، يخزن السقف في مقصورة بدروع واقية من الحرارة لحمايته من حرارة المحرك، كما يتبقى في صندوق السيارة مساحة تخزين تكفي لحقيبتي غولف، وفقاً لبيان جنرال موتورز. كما أنه هناك أيضاً مساحة تخزين متوفرة تحت غطاء مقدمة السيارة.

وقد عدل نظام التعليق للسيارة الجديدة بشكل صغير لمراعاة وزن الآلات المطلوبة لتشغيل السقف، إذ تقول جنرال موتورز إن السيارة بالسقف المتحرك التي تزن حوالي 36 كيلوغراماً أكثر من السيارة الكوبيه، ستتمتع "تقريباً بذات أداء" السيارة العادية.

ويعمل الإصدار الأساسي من سيارة كورفيت الجديدة بمحرك بـ8 أسطوانات، وبقوة 495 حصاناً، كما تتمتع السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات. وستبدأ أسعار سيارة شيفروليه كورفيت 2020 من حوالي 60 ألف دولار، بينما ستبدأ أسعار السيارة بالسقف المتحرك من حوالي 67.5 ألف دولار.