الحكومة المصرية تقرر خفض أسعار البنزين 25 قرشا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، الخميس، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر، ليصبح 6.5 جنيه مصري سعر لتر بنزين 80، و7.75جنيه لبنزين 92، 8.75 لبنزين 95، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 3 أكتوبر تشرين الأول.

وجاء القرار الحكومي بإقرار الأسعار الجديدة، حسبما ورد في بيان وزارة البترول، في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

وآلية التسعير التلقائي تتم من خلال هيئة أنشأتها الحكومة المصرية لتحديد سعر المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في أعقاب تحرير سعر المواد البترولية، وذلك التزاما باتفاقية صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، تحصل القاهرة بمقتضاه على قرض بـ12 مليار دولار.