ملياردير أمريكي: الرأسمالية التي نعرفها ماتت.. وهذا البديل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الملياردير الأمريكي، مارك بينيوف، مالك صحيفة تايم والرئيس التنفيذي المشارك في سيلزفورس، إن النظام الرأسمالي الذي نعرفه قد مات، لافتا إلى أن الوقت قد حان لشكل جديد من الرأسمالية التي تركز على السلع المجتمعية.

وأوضح بينيوف الذي يعتبر أحد أبرز الرؤساء التنفيذيين الذيم شقوا طريقهم تدريجيا في وادي السيلكون بأمريكا: "إذا كان توجهك يقتصر فقط على صنع المال، لا أعتقد أنك ستصمد كثيرا في عالم الرؤساء التنفيذيين أو مؤسسي الشركات، عليك أن تكون أكثر من ذلك في العالم الذي نشهده اليوم".

صوت بينوف ليس الوحيد في هذا الشأن، حيث يقدم آخرون في مجموعة عمل يطلق عليها اسم "الطاولة المستديرة" وتضم عددا من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات، أولوية مصالح موظفيهم ومستهلكيهم على الأرباح.

مجموعة الطاولة المستديرة قالت في أغسطس/ آب إن أكبر المؤسسات في أمريكا عليها مسؤولية تحسين الخدمات المجتمعية عبر خدمة جميع حاملي الأسهم بصورة أخلاقية ومنصفة وليس فقد بدافع تعزيز سعر السهم لهم.

وقدم بينوف الملايين من الدولارات خلال الأعوام القليلة الماضية لرفع قيمة الرواتب المخصصة للموظفات من النساء في سبيل رأب الصدع في فارق الرواتب بين الموظفين الذكور والنساء، بالإضافة إلى تبرعه بـ30 مليون دولار لجامعة في سان فرانسيسكو مطلع العام الجاري، لوضع برنامج يبحث في جذور أسباب التشرد.