رئيس أرامكو: الشركة في طريقها لاستعادة قدرة إنتاجها الأقصى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس أرامكو التنفيذي، أمين الناصر، إن الشركة في طريقها لاستعادة قدرتها الأقصى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أو حتى قبل ذلك، في أعقاب الهجمات الأخيرة على منشأتي النفط في السعودية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر النفط والمال للعام 2019 الذي يعقد في لندن، حيث حضر الناصر متحدثاً رئيسياً، وتحدث عن الهجمات التي طالت منشأتي النفط في خريص وبقيق، واصفاً إياها "هجوماً على المجتمع والاقتصاد العالمي، وليس مجرد على المملكة العربية السعودية أو أرامكو السعودية".

كما أكد الناصر أن الهجمات لم تؤثر على أي من عملاء أرامكو، مضيفاً أن الموثوقية هي مهمة للغاية بالنسبة للشركة، وأن أرامكو هدّأت السوق وأكدت لعملائها أنها مورد موثوق.

وقال الناصر إن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو بطائرات دون طيّار، "لم تؤثر على الاكتتاب العام على الإطلاق"، بل جعلت الشركة "أقوى بنظر المستثمرين". وتخطط أرامكو منذ مدة لاكتتاب عام من شأنه إذا تم أن يكون أكبر اكتتاب عام في العالم.

وتطرق الناصر خلال حديثه أيضاً إلى موضوع مكافحة تغير المناخ الذي وصفه بأنه "أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية"، حيث شدد على أهمية الحد من انبعاثات الكربون والعمل في جميع القطاعات، بدلاً من التركيز على قطاعات الطاقة الكهربائية والنقل فقط، مشيراً إلى أن أرامكو فخورة كونها تتمتع بكثافة كربون تعد من بين أدنى المعدلات في العالم، على حد قوله.