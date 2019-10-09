نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أقرت شركة تويتر، الثلاثاء، أنها استخدمت "من غير قصد" أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي يقدمها المستخدمون لأغراض أمان الحساب، لبيع الإعلانات.

وفي يوليو/تموز، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن موقع "فيسبوك" انتهك القانون عندما شارك بيانات عن مستخدميه في ممارسة مماثلة، حيث غرمت اللجنة "فيسبوك" 5 مليارات دولار لذلك ولحالات أخرى تعاملت فيها الشركة مع بيانات المستخدم.

وغالباً ما يُطلب من مستخدمي تويتر تقديم معلومات مثل أرقام هواتفهم للمساعدة في تأمين حساباتهم من خلال خدمات التوثيق ذات الخطوتين.

وقالت "تويتر"، في بيان، إنها لا يمكنها "تحديد عدد الأشخاص الذين تأثروا بالأمر، ولكن في محاولة لتحقيق الشفافية، أردنا أن نطلع الجميع على ما حصل"، كما أكدت أيضاً أنه لم يتم تبادل أي بيانات الشخصية مع جهات خارجية.

وأعربت الشركة عن أسفها عن الحادثة، قائلة إنها تتخذ خطوات للتأكد من عدم ارتكاب خطأ من هذا القبيل مرة أخرى.

وقد كُشف مؤخراً أن أرقام الهواتف المقدمة لتويتر بغرض التوثيق ذي الخطوتين استخدمت ثغرة للقرصنة أيضاً، إذ تمكن أحد القراصنة منذ فترة باختراق حساب الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي، من خلال إقناع أنظمة تويتر بأنه يمتلك هاتف دورسي ويقوم بإرسال التغريدات إلى حسابه.