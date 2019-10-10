مارك زوكربيرغ سيدلي بشهادته حول عملة ليبرا المشفرة أمام الكونغرس

فيسبوك تعلن عن عملة مشفرة يمكن تحويلها عبر تطبيقات الرسائل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيدلي مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بشهادته أمام لجنة في مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما يدقق الكونغرس على خطط عملاق التكنولوجيا لإطلاق عملة رقمية.

وقالت النائب ماكسين ووترز، التي ترأس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إن زوكربيرغ سيكون الشاهد الوحيد في الجلسة المخططة لـ23 أكتوبر/ تشرين الأول.

وستكون الجلسة الزيارة الثانية لزوكربيرغ إلى واشنطن خلال عدة أشهر، بعد أن قام بجولة في عاصمة البلاد ليلتقي بشكل خاص مع المشرعين والرئيس دونالد ترامب.

وقالت فيسبوك في بيان إن "مارك يتطلع للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب والرد على أسئلة المشرعين".

وقد انتقدت ووترز بحدة خطط فيسبوك لإطلاق عملة رقمية تحمل اسم "ليبرا"، وطالبت فيسبوك بوقف تطوير المشروع. من جهتها، قالت فيسبوك إنها لن تطرح المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية حتى تُعالج مخاوف صناع السياسة.

وتطمح ليبرا لإنشاء نظام عالمي للعملات والمدفوعات يسمح للمستخدمين الوصول إليه من هواتفهم الذكية. ولكن المشرعين حول العالم أثاروا مخاوف بشأن آثارها على الأسواق المالية، والجرائم الإلكترونية، وخصوصية المستهلك.

وما زال يحاول المشرعون فهم فكرة ليبرا، وطريقة استعمالها، ولكن رغم ذلك يشعرون بقلق عميق من احتمال تهديدها للدولار الأمريكي. كما أنهم قلقون أيضاً من أن وصول ليبرا إلى مليارات المستخدمين على فيسبوك قد يعطي قوة أكبر لعملاق وسائل التواصل الاجتماعية.